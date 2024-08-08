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В ЦИК поступило 14 обращений в связи с парламентскими выборами, шесть из них удовлетворены

В ЦИК поступило 14 обращений в связи с парламентскими выборами, шесть из них удовлетворены
Внутренняя политика
8 августа 2024 г. 17:55
В ЦИК поступило 14 обращений в связи с парламентскими выборами, шесть из них удовлетворены

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 14 обращений в связи с парламентскими с выборами в Милли Меджлис Азербайджана, назначенными на 1 сентября.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, шесть обращений были удовлетворены.

"Для обеспечения прозрачности при рассмотрении жалоб и обращений вся информация размещается на интернет-странице ЦИК. Любой желающий может зайти на интернет-страницу комиссии и получить подробную информацию об обращениях", - сказал М.Панахов.

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Версия на азербайджанском языке Parlament seçkiləri ilə əlaqədar MSK-ya 14 müraciət daxil olub, altısı təmin edilib

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