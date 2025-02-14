В ЦИК после муниципальных выборов поступило 43 обращения

В ЦИК Азербайджана после муниципальных выборов поступило 43 обращения.

В ЦИК Азербайджана после муниципальных выборов поступило 43 обращения.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центризбиркома Мазахир Панахов на заседании, посвященном итогам муниципальных выборов, состоявшихся 29 января.

По его словам, все поступившие обращения были рассмотрены со стороны ЦИК.

"Те, кто выразил несогласие с решениями Центризбиркома, обратились в суды. Были и те, кто обратился в Апелляционный суд и там тоже завершился процесс рассмотрения обращений", - подчеркнул глава ЦИК.