ЦИК направил обращения о зафиксированных на выборах нарушениях в 9 избирательных округов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ходе первого после выборов в Милли Меджлис заседания обсудила нарушения, зафиксированные в Агджабединском избирательном округе №86.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ходе первого после выборов в Милли Меджлис заседания обсудила нарушения, зафиксированные в Агджабединском избирательном округе №86.

Как сообщает Report, об этом сказала секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

По ее словам, заявка от Агджабединского избирательного округа №86 передана на рассмотрение в окружную избирательную комиссию.

Кроме того, на заседании ЦИК было принято решение о направлении обращений, поступивших из Тертер-Агдере-Геранбойского округа №97, Бинагадинского первого избирательного округа № 8, Сумгайытского первого избирательного округа №42, Джебраил-Губадлинского округа №120, Хатаинского первого округа №33, Сураханского второго округа №31, Насими-Бинагадинского округа №21 и Нефтчалинского округа №70 для рассмотрения жалоб о нарушениях.

Глава ЦИК Мазахир Панахов отметил, что поступившие жалобы должны быть рассмотрены в течение трех дней. Он отметил, что международные наблюдатели, представители медиа и кандидатов при желании могут участвовать в рассмотрение жалоб.