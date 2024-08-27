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В ЦИК обнародовали число международных наблюдателей на выборах в Милли Меджлис

В ЦИК обнародовали число международных наблюдателей на выборах в Милли Меджлис Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала на предстоящие 1 сентября внеочередные выборы в Милли Меджлис 604 международных наблюдателя от 50 организаций и 69 стран.
Внутренняя политика
27 августа 2024 г. 12:46
В ЦИК обнародовали число международных наблюдателей на выборах в Милли Меджлис

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала на предстоящие 1 сентября внеочередные выборы в Милли Меджлис 604 международных наблюдателя от 50 организаций и 69 стран.

Об этом в интервью Report заявил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

"Среди них представители таких международных структур, как Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентская ассамблея ОБСЕ, миссии наблюдателей от СНГ, парламентов ряда стран, а также представители центральных избирательных комиссий отдельных государств", - сказал Гасымов.

Гасымов подчеркнул, что Азербайджан направил приглашения для наблюдения за выборами 82 организациям, из них 48 приглашений от Милли Меджлиса, 7 – от МИД, а 27 – от ЦИК.

"Что касается наблюдения на освобожденных территориях, то во время президентских выборов в феврале 2024 года мы призвали международные организации провести мониторинг выборов на этих территориях, однако они не проявляли особого желания. Надеемся, что на этих выборах число международных наблюдателей на избирательных участках освобожденных территорий будет больше.

Мы готовы оказать им любую техническую помощь в вопросах, связанных с наблюдением за выборами на освобожденных территориях", - сказал он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Parlament seçkiləri ilə əlaqədar indiyədək qeydə alınan yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin sayı açıqlanıb

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