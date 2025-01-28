В ЦИК назвали число избирателей на муниципальных выборах

Общее число для голосования на муниципальных выборах в Азербайджане избирателей составило 5 млн 961 тыс. 987 человек.

Общее число избирателей, которые смогут проголосовать на муниципальных выборах в Азербайджане, составило 5 млн 961 тыс. 987 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на пресс-конференции в преддверии выборов.

По его словам, 5 млн 875 тыс. 802 человека зарегистрированы на постоянных избирательных участках, а 86 тыс. 185 — на временных.

Напомним, что завтра будут избраны 8 071 член муниципалитетов в 685 муниципалитетах. Голосование пройдет на 5 846 участках по 118 избирательным округам, из которых 5 734 являются постоянными, а 112 — временными.