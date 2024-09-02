ЦИК Азербайджана огласил предварительные результаты голосования на парламентских выборах

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана поступили результаты голосования по 5 895 избирательным участкам.

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана поступили результаты голосования по 5 895 (91%) избирательным участкам.

Как сообщает Report , об этом сообщили на пресс-конференции в Информационном центре Секретариата ЦИК.

Ниже представлены предварительные результаты по избирательным округам:

1-й Шарур-Садаракский избирательный округ – Зияфат Аскеров - 67,8%

2-й Шарур-Кянгярлинский избирательный округ – Сиявуш Новрузов - 66,3%

3-й Бабек-Шахбуз-Кянгярлинский избирательный округ – Саттар Мохбалыев - 55,8%

4-й Нахчыванский городской избирательный округ – Эльдар Ибрагимов - 68,4%

5-й Бабек-Нахчыван-Джульфинский избирательный округ – Ульвия Гамзаева - 55%

6-й Ордубад-Джульфинский избирательный округ – Вугар Рагимзаде - 67,1%

7-й Сабаильский избирательный округ – Нигяр Арпадараи - 57,3%

8-й Первый Бинагадинский избирательный округ – Азай Гулиев - 57,4%

9-й Второй Бинагадинский избирательный округ – Кямаледдин Гафаров - 73,3%

10-й Третий Бинагадинский избирательный округ – Эльшад Мусаев - 57%

11-й Бинагади-Гарадагский избирательный округ – Сабина Хасаева - 68,4%

12-й Первый Хазарский избирательный округ – Солтан Мамедов - 53,9%

13-й Второй Хазарский избирательный округ – Гюльшен Пашаева - 48,5%

14-й Хазар-Пираллахинский избирательный округ – Гюнай Эфендиева - 49,5%

15-й Первый Ясамальский избирательный округ – Ульви Гулиев - 53.4%

16-й Второй Ясамальский избирательный округ – Эркин Гадирли - 49,4%

17-й Третий Ясамальский избирательный округ – Гейдениз Гахраманов - 71,9%

18-й Нариманов-Низами-Бинагадинский избирательный округ – Расим Мусабеков - 50,2%

19-й Первый Наримановский избирательный округ – Хикмет Мамедов - 72%

20-й Второй Наримановский избирательный округ – Самир Велиев - 62%

21-й Насими-Бинагадинский избирательный округ – Малахат Ибрагимкызы - 62,4%

22-й Насими-Ясамальский избирательный округ – Асим Моллазаде - 58%

23-й Насими-Сабаильский избирательный округ – Зияд Самедзаде - 52%

24-й Первый Низаминский избирательный округ – Кенуль Нуруллаева - 47,9%

25-й Второй Низаминский избирательный округ – Али Ахмедов – 73,2%

26-й Первый Сабунчинский избирательный округ – Фазиль Мустафа - 49.5%

27-й Второй Сабунчинский избирательный округ – Арзухан Ализаде - 43,5%

28-й Третий Сабунчинский избирательный округ – Эльдар Гулиев - 46%

29-й Четвертый Сабунчинский избирательный округ – Азер Аллахверенов - 45,2%

30-й Первый Сураханский избирательный округ – Севиндж Фаталиева - 61.7%

31-й Второй Сураханский избирательный округ – Гая Мамедов - 51.2%

32-й Третий Сураханский избирательный округ – Афет Гасанова - 67.9%

33-й Первый Хатаинский избирательный округ – Захид Орудж - 58%

34-й Второй Хатаинский избирательный округ – Михаил Забелин - 68.2%

35-й Третий Хатаинский избирательный округ – Парвана Велиева - 72.8%

36-й Хатаи-Сураханский избирательный округ – Гудрат Гасангулиев - 53.1%

37-й Гарадагский избирательный округ – Айдын Гусейнов - 77.6%

38-й Первый Гянджинский избирательный округ – Нагиф Гамзаев - 67.1%

39-й Второй Гянджинский избирательный округ – Парвин Керимзаде - 69.3%

40-й Третий Гянджинский избирательный округ – Муса Гулиев - 66.4%

41-й Гянджа-Самух-Геранбойский избирательный округ – Мушфиг Джафаров - 63.2%

42-й Первый Сумгайытский избирательный округ – Хиджран Гусейнова - 76.6%

43-й Второй Сумгайытский избирательный округ – Тахир Миркишили - 68.6%

44-й Третий Сумгайытский избирательный округ – Мехрибан Велиева - 36.5%

45-й Четвертый Сумгайытский избирательный округ – Сабина Салманова - 59.5%

46-й Пятый Сумгайытский избирательный округ – Эльнара Акимова - 62.8%

47-й Сумгайыт-Абшерон-Гарадагский избирательный округ – Заур Шукюров - 44.5%

48-й Первый Абшеронский избирательный округ – Нигяр Мамедова - 61.6%

49-й Второй Абшеронский избирательный округ – Ризван Набиев - 46.7%

50-й Третий Абшеронский избирательный округ – Рамид Намазов - 59%

51-й Ширванский избирательный округ – Гейдар Асадов 67.3%

52-й Евлахский избирательный округ – Ильхам Мамедов – 69.3%

53-й Евлах-Мингячевирский избирательный округ – Али Гусейнли - 70.7%

54-й Мингячевирский избирательный округ – Айдын Мирзазаде - 55.8%

55-й Сиязан-Губа-Хызинский избирательный округ – Мушфиг Мамедли - 59.8%

56-й Шабран-Хачмазский избирательный округ – Махир Сулейманлы - 59.6%

57-й Хачмазский Городской избирательный округ – Агалар Велиев – 64.2%

58-й Хачмазский Сельский избирательный округ – Севиль Микаилова - 49%

59-й Губинский избирательный округ – Алибала Магеррамзаде - 57.4%

60-й Губа-Гусарский избирательный округ – Анатолий Рафаилов 52.3%

61-й Гусарский избирательный округ – Азер Бадамов - 56.6%

62-й Кюрдамирский избирательный округ – Амина Агазаде - 54.7%

63-й Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ – Рафаэль Гусейнов - 52.8%

64-й Сальянский избирательный округ – Садиг Гурбанов - 65.4%

65-й Сальян-Билясувар-Нефтчалинский избирательный округ – Гюнай Агамалы - 50.4%

66-й Саатлинский избирательный округ – Азиз Алекперов - 64%

67-й Сабирабадский избирательный округ – Ахлиман Амирасланов - 68.5%

68-й Сабирабад-Ширванский избирательный округ – Кямал Джафаров - 59.4%

69-й Билясуварский избирательный округ – Бахруз Магеррамов - 53.3%

70-й Нефтчалинский избирательный округ – Танзиля Рустамханлы – 55.1%

71-й Джалилабадский городской избирательный округ – Малик Гасанов - 69.4%

72-й Джалилабадский сельский избирательный округ – Эльман Насиров - 52%

73-й Масаллы-Джалилабадский избирательный округ - Фазаил Ибрагимли – 50.6%

74-й Масаллинский избирательный округ – Машхур Мамедов – 64.9%

75-й Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ – Муса Гасымлы - 52.3%

76-й Лянкяран-Масаллинский избирательный округ – Джаваншир Пашазаде - 60.3%

77-й Лянкяранский городской избирательный округ – Фариз Исмаилзаде - 60.1%

78-й Лянкяранский сельский избирательный округ – Анар Искендеров - 59.7%

79-й Астаринский избирательный округ – Рашад Махмудов – 69.7%

80-й Лерик-Астаринский избирательный округ – Васиф Гафаров – 56.3%

81-й Имишлинский избирательный округ – Рази Нуруллаев – 48.4%

82-й Имишли-Саатлинский избирательный округ – Сайяд Салахлы - 54%

83-й Бейляганский избирательный округ – Шахин Исмаилов – 68.2%

84-й Физулинский избирательный округ – Вугар Байрамов – 56.3%

85-й Физули-Агджабединский избирательный округ – Агиль Аббасов – 53.4%

86-й Агджабединский избирательный округ – Тахир Рзаев – 67.6%

87-й Гобустан-Шамахы-Исмаиллинский избирательный округ – Шахин Сеидзаде - 60.3%

88-й Шамахинский избирательный округ – Тамам Джафарова - 48%

89-й Исмаиллинский избирательный округ – Новрузали Асланов – 55.4%

90-й Агсуинский избирательный округ – Эльчин Мирзабейли – 51.5%

91-й Гёйчайский избирательный округ – Самир Гаджиев - 51.8%

92-й Гёйчай-Агдашский избирательный округ – Мазахир Эфендиев - 45.9%

93-й Агдашский избирательный округ – Сахиб Алиев - 48.9%

94-й Уджарский избирательный округ – Рамиль Гасан - 61%

95-й Зардаб-Кюрдамир-Уджарский избирательный округ – Жаля Алиева - 48%

96-й Геранбой-Нафталанский избирательный округ – Бадал Бадалов – 64.9%

97-й Тертер-Агдере-Геранбойский избирательный округ – Анар Мамедов - 70.8%

98-й Барда-Тертерский избирательный округ – Ханлар Фатиев - 67.3%

99-й Бардинский избирательный округ – Фатма Йылдырым - 69%

100-й Гёйгёль-Дашкесан-Кяльбаджарский избирательный округ – Камран Байрамов - 64.3%

101-й Самух-Шамкирский избирательный округ – Мубариз Гурбанлы - 60%

102-й Шамкирский городской избирательный округ – Сахиба Гафарова - 69.4%

103-й Шамкирский сельский избирательный округ – Нурлан Гасанов - 61.5%

104-й Гядабейский избирательный округ – Севиндж Гусейнова - 52.9%

105-й Товуз-Гядабейский избирательный округ - Арзу Нагиев - 52.9%

106-й Товузский избирательный округ - Низами Сафаров - 66.5%

107-й Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ – Ульвия Агаева - 57.9%

108-й Агстафинский избирательный округ – Азер Амирасланов - 55.1%

109-й Газахский избирательный округ – Самед Сеидов - 65.7%

110-й Балакенский избирательный округ – Насиб Магамалиев - 59.4%

111-й Загатала-Балакенский избирательный округ – Азер Керимли - 59.3%

112-й Загатальский избирательный округ – Асиф Аскеров - 80%

113-й Гах-Шекинский избирательный округ – Али Масимли - 53.6%

114-й Шекинский городской избирательный округ – Вугар Искендеров - 57.6%

115-й Шекинский сельский избирательный округ – Джаваншир Фейзиев - 56.5%

116-й Габалинский избирательный округ – Эльшан Мусаев - 52.5%

117-й Огуз-Габала-Шекинский избирательный округ – Эйваз Гурбанов - 59.9%

118-й Агдам-Ходжалинский избирательный округ – Эльман Мамедов - 69.2%

119-й Агдамский избирательный округ – Бахтияр Алиев - 53.2%

120-й Джебраил-Губадлинский избирательный округ – Джейхун Мамедов - 63.4%

121-й Лачынский избирательный округ – Ровшан Мурадов - 64.3%

122-й Ханкендинский избирательный округ – Турал Генджалиев - 55.5%

123-й Кяльбаджарский избирательный округ – Мирджалил Гасымлы - 53.6%

124-й Шуша-Агдам-Ходжавендский избирательный округ – Полад Бюльбюльоглу - 55.9%

125-й Зангилан-Губадлинский избирательный округ – Имамверди Исмаилов - 54.6%

Отметим, что 1 сентября в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и длилось до 19:00. Правом голоса в стране обладают 6 млн 421 тыс. 960 человек.

За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов, они будут избраны на 5-летний срок.

01:16

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана представляет общественности предварительные результаты внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает Report , итоги голосования оглашаются на пресс-конференции в Избирательном информационном центре Секретариата ЦИК.

Согласно предварительным результатам выборов, объявляются имена лидирующих кандидатов по 125 избирательным округам.