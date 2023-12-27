О нас

В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов

В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов Центральная избирательная комиссия приступила к проверке подписных листов в связи с внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики, назначенными на 7 февраля 2024 года.
Внутренняя политика
27 декабря 2023 г. 13:57
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов

Центральная избирательная комиссия приступила к проверке подписных листов в связи с внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики, назначенными на 7 февраля 2024 года.

Об этом Report сообщили в ЦИК.

Согласно Избирательному кодексу, после решения ЦИК, подтверждающего выдвижение кандидатуры на пост президента, кандидату в президенты Азербайджанской Республики или его доверенному представителю, а также уполномоченным представителям политической партии и блока политических партий выдаются подписные листы.

В течение 7 дней после получения избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата, ЦИК обязана проверить правильность сведений, содержащихся в подписных листах и ​​других представленных документах, и принять решение о регистрации кандидата.

Напомним, что до сих пор только Партия "Ени Азербайджан" 26 декабря представила в ЦИК подписные листы с подписями 50 000 избирателей в защиту выдвинутого кандидата Ильхама Алиева на выборах президента Азербайджана, назначенных на 7 февраля 2024 года, а также другие документы, требуемые в соответствии со статьей 58.1 Избирательного кодекса АР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MSK imza vərəqələrinin yoxlanılmasına başlayıb

Другие новости из категории

МВД: По вопросам регистрации следует обращаться в ASAN xidmət
МВД: По вопросам регистрации следует обращаться в ASAN xidmət
27 декабря 2023 г. 13:37
МВД перейдет на усиленный режим работы в праздничные дни
МВД перейдет на усиленный режим работы в праздничные дни
27 декабря 2023 г. 12:59
На совещании в МВД обсудили подготовку к президентским выборам
На совещании в МВД обсудили подготовку к президентским выборам
27 декабря 2023 г. 12:46
Организация ветеранов поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах
ФотоОрганизация ветеранов поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах
27 декабря 2023 г. 12:22
Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана
Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана
27 декабря 2023 г. 12:20
В Баку прошло расширенное заседание Коллегии адвокатов
ФотоВ Баку прошло расширенное заседание Коллегии адвокатов
27 декабря 2023 г. 10:53
В Баку состоится фейерверк в честь Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года
ФотоВ Баку состоится фейерверк в честь Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года
27 декабря 2023 г. 09:18
Кандидатам в президенты будет предоставлено бесплатное эфирное время и место для публикаций в СМИ
Кандидатам в президенты будет предоставлено бесплатное эфирное время и место для публикаций в СМИ
26 декабря 2023 г. 19:02
Госкомитет: К настоящему времени более 4 500 человек вернулись в родные края
ФотоГоскомитет: К настоящему времени более 4 500 человек вернулись в родные края
26 декабря 2023 г. 18:49
ПЕА представила в ЦИК листы с подписями 50 тысяч избирателей
ПЕА представила в ЦИК листы с подписями 50 тысяч избирателей
26 декабря 2023 г. 18:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi