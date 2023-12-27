В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов

Центральная избирательная комиссия приступила к проверке подписных листов в связи с внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики, назначенными на 7 февраля 2024 года.

Центральная избирательная комиссия приступила к проверке подписных листов в связи с внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики, назначенными на 7 февраля 2024 года.

Об этом Report сообщили в ЦИК.

Согласно Избирательному кодексу, после решения ЦИК, подтверждающего выдвижение кандидатуры на пост президента, кандидату в президенты Азербайджанской Республики или его доверенному представителю, а также уполномоченным представителям политической партии и блока политических партий выдаются подписные листы.

В течение 7 дней после получения избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата, ЦИК обязана проверить правильность сведений, содержащихся в подписных листах и ​​других представленных документах, и принять решение о регистрации кандидата.

Напомним, что до сих пор только Партия "Ени Азербайджан" 26 декабря представила в ЦИК подписные листы с подписями 50 000 избирателей в защиту выдвинутого кандидата Ильхама Алиева на выборах президента Азербайджана, назначенных на 7 февраля 2024 года, а также другие документы, требуемые в соответствии со статьей 58.1 Избирательного кодекса АР.