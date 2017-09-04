В четырех районах Баку назначены новые начальники полиции

4 сентября, 2017 17:15

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В четырех районах Баку назначены новые начальники полиции. Как сообщает Report, лейтенант-полковник полиции Эмин Челебиев назначен на должность начальника 23-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, лейтенант-полковник полиции Эльдар Газыбеков назначен на должность начальника 28-го отделения полиции Ясамальского РУП, майор полиции Эльнур Алиев назначен на должность начальника 30-го отделения полиции Сураханского РУП, лейтенант-полковник полиции Натик Джамалов назначен на должность начальника 38-го отделения полиции Гарадагского РУП. Отметим, что Натик Джамалов приходится племянником министра оборонной промышленности Явера Джамалова.