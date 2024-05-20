В четыре новых села Джебраильского района первоначально будут переселены 3 193 жителя

На первом этапе в села Бёюк Марджанлы, Кархулу, Сарыджаллы и Машанлы Джебраильского района будет переселено 3193 жителя.

На первом этапе в села Бёюк Марджанлы, Кархулу, Сарыджаллы и Машанлы Джебраильского района, фундамент которых президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил 18 мая, будет переселено 3193 жителя.

Как передает командированный в Джебраил сотрудник Report, об этом сообщила журналистам начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева.

По ее словам, для переселения 542 человек в Бёюк-Марджанлы на первом этапе будет построено 149 частных домов: “Будут построены двух -, трех -, четырех- и пятикомнатные дома. Согласно генплану, общая площадь села составит 362 га. Также в селе Бёюк Марджанлы будут построены две школы и пять детских садов”.

Рзаева сообщила, что в селе Кархулу в целом планируется построить 940 частных домов и несколько многоквартирных зданий на 4428 жителей, две средние школы и четыре детских сада. На первом же этапе будут построены 145 частных домов для 691 жителя, добавила она.

Начальник отдела подчеркнула, что в генплане села Сарыджаллы общей площадью 330 гектаров кроме административного здания, семейных и спортивных центров, а также другой необходимой инфраструктуры предусмотрено строительство двух средних школ и 4 детских садов. Однако на первом этапе в Сарыджаллы будут переселены 1016 человек, для них построят 242 частных дома.

По словам Рзаевой, в селе Машанлы на первом этапе будет построено 236 частных домов для 944 жителей. При этом, согласно генплану, к 2040 году площадь села составит 157,54 га, будут построены 590 домов для 2360 жителей, одна средняя школа два детских сада.