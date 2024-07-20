В честь участников Второго Шушинского глобального медиафорума дан прием

В честь участников Второго Шушинского глобального медиафорума на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией" дан прием.

В честь участников Второго Шушинского глобального медиафорума на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией" дан прием.

Как сообщает Report , гости под звуки азербайджанской музыки гости попробовали вкуснейшие блюда национальной кухни Азербайджана.

Отметим, что во Втором Шушинском глобальном медиафоруме, организованном по случаю 149-летия Национальной печати Азербайджана, принимают участие более 150 иностранных гостей почти из 50 стран, в том числе представители информационных агентств около 30 стран, 3 международных организаций и 82 медиасубъектов. Среди участников Глобального медиафорума, наряду с делегатами от зарубежных медиа, также есть представители азербайджанских СМИ, эксперты и официальные лица.

Форум продлится до 22 июля.