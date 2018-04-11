В честь победы Ильхама Алиева в Баку организовали автопробег

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Партия Ени Азербайджан и Автомобильная федерация Азербайджана организовали автопробег, с тем, чтобы отметить победу достойного кандидата на проведенных 11 апреля президентских выборах.

Как передает Report, пробег с участием около 100 автомобилей "offroad" стартовал перед Центром Гейдара Алиева.

Автомобили двигались по маршруту Центр Гейдара Алиева – проспект Гейдара Алиева – улица Юсифа Сафаров – улица 28 Мая – проспект Бюль-бюля – улица Хагани – проспект Азадлыг – улица Зарифы Алиевой – проспект Нефтяников – площадь Государственного флага - проспект Нефтяников - улица Юсифа Сафаров - проспект Гейдара Алиева – станция метро "Кёроглу" - проспект Гейдара Алиева – улица Гюляры Гадирбековой – Центр Гейдара Алиева.

В пробеге принимали участие члены Партии Ени Азербайджан и Автомобильной федерации Азербайджана.

Участники по случаю успешного завершения проведенных 11 апреля президентских выборов совершили пробег по центральным улицам Баку с лозунгами и плакатами, выражающими поддержку кандидату от Партии Ени Азербайджан на выборах Ильхаму Алиеву.