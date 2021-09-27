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В честь Дня памяти в Баку запустили небесные фонарики

В честь Дня памяти в Баку запустили небесные фонарики В Баку состоялось мероприятие, посвященное памяти шехидов Отечественной войны.
Внутренняя политика
27 сентября 2021 г. 20:29
В честь Дня памяти в Баку запустили небесные фонарики

В Баку состоялось мероприятие, посвященное памяти шехидов Отечественной войны.

Как передает Report, во время акции "Шехиды - наша гордость", проведенной ОО "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, на территории Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы были установлены прожекторы, которые направили в небо лучи, создавшие проекцию Триумфальной арки.

В ходе акции волонтеры ОО "Региональное развитие" запустили в небо до 3 тыс. небесных фонариков.

Отметим, что сегодня в память о павших за территориальную целостность Азербайджана солдатах и ветеранах, убитых гражданских и пропавших без вести соотечественниках было организовано шествие. В рамках мероприятия глава государства и первая леди заложили на проспекте 8 ноября фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən Müharibəsi Memorial Kompleksi ərazisində xüsusi şüalarla Zəfər tağı simvolizə edilib, səmaya işıq fənərləri buraxılıb

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