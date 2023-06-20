Центр приема граждан Администрации президента обнародовал график приема на июль

В Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики (АП) обнародован график приема граждан на июль 2023 года.

В Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики (АП) обнародован график приема граждан на июль 2023 года.

Report представляет график:

Принимающее лицо День приема Алескеров Фуад Муртуз оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 3,17 Амиров Натиг Арзиман оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики 4 Велиев Адалят Магсад оглу заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики 4 Гасымов Азер Мухаммед оглу пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики 5 Гасанов Керем Авез оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики 5 Алиева Фарах Ширмамед гызы заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики 6 Гасанов Алтай Тофиг оглу начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики 7,14,21 Нагдалиев Зейнал Сафар оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 7 Мовсумов Шахмар Ариф оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики 10 Гусейнов Эмин Замин оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) 11,24 Гаджиев Вахид Расим оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район 12,25 Ахадов Халид Нуреддин оглу помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам 13 Гаджиев Хикмет Фархад оглу помощник Президента Азербайджанской Республики –заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики 13 Алиев Магеррам Абыш оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 14 Меджидов Талят Таир оглу заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики 18 Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики 18 Керимов Айдын Зохраб оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе 19 Мамедов Масим Ахмед оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район 20 Исмайлов Сулейман Аббас оглу заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики 26 сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 27 Керимов Гюндуз Гаджи оглу заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики 28 * * * Усубов Рамиль Идрис оглу Совет Безопасности Азербайджанской Республики cекретарь Совета Безопасности Азербайджанской Республики 31

Граждане принимаются в Центре приема граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Адрес: улица Заура Нудиралиева, 79 в Наримановском районе города Баку

Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за 1 рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: Колл-центр – 1111.