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Центр приема граждан Администрации президента обнародовал график приема на июль

Центр приема граждан Администрации президента обнародовал график приема на июль В Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики (АП) обнародован график приема граждан на июль 2023 года.
Внутренняя политика
20 июня 2023 г. 19:30
Центр приема граждан Администрации президента обнародовал график приема на июль

В Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики (АП) обнародован график приема граждан на июль 2023 года.

Report представляет график:

Принимающее лицо

День приема

Алескеров Фуад Муртуз оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

3,17

Амиров Натиг Арзиман оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

4

Велиев Адалят Магсад оглу

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики

4

Гасымов Азер Мухаммед оглу

пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

5

Гасанов Керем Авез оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики

5

Алиева Фарах Ширмамед гызы

заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики

6

Гасанов Алтай Тофиг оглу

начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

7,14,21

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

7

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

10

Гусейнов Эмин Замин оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)

11,24

Гаджиев Вахид Расим оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район

12,25

Ахадов Халид Нуреддин оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам

13

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики –заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

13

Алиев Магеррам Абыш оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

14

Меджидов Талят Таир оглу

заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

18

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

18

Керимов Айдын Зохраб оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

19

Мамедов Масим Ахмед оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район

20

Исмайлов Сулейман Аббас оглу

заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

21

отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

26

сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

27

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

28

* * *

Усубов Рамиль Идрис оглу

Совет Безопасности Азербайджанской Республики cекретарь Совета Безопасности Азербайджанской Республики

31

Граждане принимаются в Центре приема граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Адрес: улица Заура Нудиралиева, 79 в Наримановском районе города Баку

Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за 1 рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: Колл-центр – 1111.

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