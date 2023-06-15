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В центре отдыха СГБ "Бильгя" отметили День национального спасения

В центре отдыха СГБ "Бильгя" отметили День национального спасения В центре отдыха "Бильгя" Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана 15 июня прошло мероприятие, приуроченное к 30-й годовщине Дня национального спасения.
Внутренняя политика
15 июня 2023 г. 21:16
В центре отдыха СГБ Бильгя отметили День национального спасения

В центре отдыха "Бильгя" Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана 15 июня прошло мероприятие, приуроченное к 30-й годовщине Дня национального спасения.

Как сообщили Report в пресс-службе СГБ, в мероприятии приняли участие начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и руководящие сотрудники службы, ветераны органов безопасности.

Участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева и героических сынов родины, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, прозвучал государственный гимн.

Затем были представлены фото-и видеоматериалы, отражающие историю центра отдыха "Бильгя", в том числе было сообщено, что центр, отмечающий в этом году 70-летие со дня создания, приступил к деятельности в 1953 году, а в 1968 году, в период руководства великого лидера Гейдара Алиева органами безопасности, по его инициативе был снят с баланса бывшего Закавказского пограничного округа СССР и передан органу безопасности Азербайджана.

Этот центр был любимым местом отдыха гениального руководителя Гейдара Алиева, посвятившего 25 лет своей жизни службе в органах безопасности. Великий лидер в период работы в органах безопасности отдыхал здесь летом вместе с членами семьи.

Было отмечено, что в центре, где в настоящее время идет масштабная реконструкция, созданы все условия для эффективной организации отдыха и досуга сотрудников и членов их семей. Необходимая работа в этом направлении и впредь будет продолжаться.

Мероприятие продолжилось культурной программой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDTX-nin “Bilgəh” İstirahət mərkəzində Milli Qurtuluş Günü qeyd olunub

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