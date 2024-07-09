В Центре государственных услуг в Шуше будут трудоустроены 56 человек

В Центре государственных услуг города Шуша будут трудоустроены 56 человек из числа местных жителей.

В Центре государственных услуг города Шуша будут трудоустроены 56 человек из числа местных жителей.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, работы по реконструкции и ремонту Центра государственных услуг начались 10 мая 2023 года по поручению президента Ильхама Алиева.

В здании будут функционировать центры ASAN xidmət и DOST, Дом МСБ, подведомственные Министерству цифрового развития и транспорта учреждения (почта, узел связи).

Напомним, что 5 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра государственных услуг в городе Шуша после капитального ремонта.