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В Центре государственных услуг в Шуше будут трудоустроены 56 человек

В Центре государственных услуг в Шуше будут трудоустроены 56 человек В Центре государственных услуг города Шуша будут трудоустроены 56 человек из числа местных жителей.
Внутренняя политика
9 июля 2024 г. 11:41
В Центре государственных услуг в Шуше будут трудоустроены 56 человек

В Центре государственных услуг города Шуша будут трудоустроены 56 человек из числа местных жителей.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, работы по реконструкции и ремонту Центра государственных услуг начались 10 мая 2023 года по поручению президента Ильхама Алиева.

В здании будут функционировать центры ASAN xidmət и DOST, Дом МСБ, подведомственные Министерству цифрового развития и транспорта учреждения (почта, узел связи).

Напомним, что 5 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра государственных услуг в городе Шуша после капитального ремонта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa şəhəri Dövlət Xidmətləri Mərkəzində 56 nəfər işlə təmin olunacaq

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