В Центре Гейдара Алиева состоялся семинар "Гейдар Алиев и азербайджанская наука"

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева состоялся научно-практический семинар "Гейдар Алиев и азербайджанская наука", посвященный исследованию и широкой пропаганде наследия и философии государственности общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, в мероприятии приняли участие общественно-политические деятели, представители высших учебных заведений и научных учреждений, общественности нашей страны.

Выступившая на мероприятии директор департамента Центра Гейдара Алиева по исследованию и научному изучению наследия великого лидера Мяхяббят Мехдиева отметила, что структура проводит цикл научно-практических семинаров в целях исследования и пропаганды богатого наследия Гейдара Алиева.

Было отмечено, что со дня основания Центр Гейдара Алиева получил большую известность в нашей стране и за ее пределами как авторитетная научная и культурная структура. Центр Гейдара Алиева, основная цель которого заключается в изучении, пропаганде и применении знаний о содержательной жизни и политической деятельности общенационального лидера, его богатого наследия, проводит различные научные и культурные мероприятия, конференции, викторины, симпозиумы. С этой точки зрения большое значение имеют проводимые центром научно-практические конференции из цикла "Наследие Гейдара Алиева".

Затем президент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), академик Акиф Ализаде подробно проинформировал о содержательной жизни и деятельности великого лидера, его заслугах перед нашим государством и народом.

Президент НАНА отметил, что во всех сферах независимого Азербайджана отчетливо проявляются фундаментальные результаты созидательной деятельности великого лидера Гейдара Алиева, уделявшего особое внимание развитию науки. Академик сказал, что как в советский период, так и в период независимости научная политика общенационального лидера Гейдара Алиева была одним из основных направлений политики национального созидания.

Академик А.Ализаде подчеркнул, что результаты, достигнутые благодаря научной политике общенационального лидера во все периоды его руководства Азербайджаном были основными столпами социально-экономического развития нашей страны. Было сообщено, что обратившись сегодня к 70-летней истории НАНА, мы вновь убеждаемся в том, насколько важную роль играет этот храм науки в исторической судьбе нашего народа. Длительный период истории развития академии непосредственно связан с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. В проведении в академии исследований в области истории, культуры, языка, национально-духовных ценностей азербайджанского народа важную роль сыграла дальновидная политика Гейдара Алиева.

Президент НАНА отметил роль великого лидера Гейдара Алиева в создании национального кадрового потенциала, в том числе специалистов по редким специальностям.

Было отмечено, что великий лидер Гейдар Алиев заложил основу традиции ежегодного направления больших групп представителей азербайджанской молодежи на учебу в авторитетные высшие учебные заведения бывшего СССР. В тот период в 170 передовых вузов СССР были направлены около 15 тыс. молодых азербайджанцев, ежегодно за рубеж отправлялись 800 студентов.

Посредством видеосвязи жители и деятели науки Гянджи и Нахчывана приняли участие в обсуждениях по теме, проведенных в Центре Гейдара Алиева.

Отметим, что в Центре Гейдара Алиева регулярно проводятся семинары по изучению наследия Гейдара Алиева. В рамках проекта известные деятели науки республики выступают с лекциями на различные темы, связанные с жизнью и деятельностью великого лидера, проводятся интерактивные обсуждения выступлений. В дальнейшем планируется проведение таких семинаров, открытых для общественности, на другие темы и в другом формате.