В Центре Гейдара Алиева состоится презентация, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

Накануне Дня национального спасения, 14 июня, в Центре Гейдара Алиева состоится мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Накануне Дня национального спасения, 14 июня, в Центре Гейдара Алиева состоится мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, наряду со 100-летним юбилеем великого лидера, 2023 год ознаменован 30-летием возвращения Гейдара Алиева к власти. По случаю этой знаменательной даты в центре состоится презентация инсталляции “Гейдар Алиев – 100”. Произведение создано в духе течения “оп-арт”, широко распространенного в международном художественном пространстве со второй половины XX века. Композиция, на создание которой ушло 6 месяцев, воссоздает портрет великого лидера.

В этот же день в Центре Гейдара Алиева состоится презентация фотоальбома “Моменты жизни великого человека”. Фотоальбом издан в рамках совместного проекта Фонда Гейдара Алиева и центра и охватывает различные периоды жизни и политической деятельности Гейдара Алиева.

Заключительным мероприятием вечера станет презентация фильма “След”, подготовленного фондом по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева.