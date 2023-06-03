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В Центре Гейдара Алиева состоится презентация, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В Центре Гейдара Алиева состоится презентация, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева Накануне Дня национального спасения, 14 июня, в Центре Гейдара Алиева состоится мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
3 июня 2023 г. 11:40
В Центре Гейдара Алиева состоится презентация, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

Накануне Дня национального спасения, 14 июня, в Центре Гейдара Алиева состоится мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, наряду со 100-летним юбилеем великого лидера, 2023 год ознаменован 30-летием возвращения Гейдара Алиева к власти. По случаю этой знаменательной даты в центре состоится презентация инсталляции “Гейдар Алиев – 100”. Произведение создано в духе течения “оп-арт”, широко распространенного в международном художественном пространстве со второй половины XX века. Композиция, на создание которой ушло 6 месяцев, воссоздает портрет великого лидера.

В этот же день в Центре Гейдара Алиева состоится презентация фотоальбома “Моменты жизни великого человека”. Фотоальбом издан в рамках совместного проекта Фонда Гейдара Алиева и центра и охватывает различные периоды жизни и политической деятельности Гейдара Алиева.

Заключительным мероприятием вечера станет презентация фильма “След”, подготовленного фондом по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Mərkəzində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr edilən təqdimat olacaq

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