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В Центре Гейдара Алиева состоялось мероприятие в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева

В Центре Гейдара Алиева состоялось мероприятие в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева 14 июня, накануне Дня национального спасения в Центре Гейдара Алиева прошло мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, в рамках которого было проведено несколько презентаций.
Внутренняя политика
15 июня 2023 г. 12:03
В Центре Гейдара Алиева состоялось мероприятие в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева

14 июня, накануне Дня национального спасения в Центре Гейдара Алиева прошло мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, в рамках которого было проведено несколько презентаций.

Как сообщает Report, 2023 год совпадает со 100-летием со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева, а также с 30-летием его возвращения к власти.

По случаю этой знаменательной даты в Центре состоялись презентации инсталляции «Гейдар Алиев - 100», фотоальбома "Мгновения жизни великого человека" и документального фильма "След".

В мероприятии приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Mərkəzində Ulu Öndərə həsr olunan instalyasiya, fotoalbom və film təqdim edilib

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