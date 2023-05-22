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В Центральном ботаническом саду проведен мониторинг

В Центральном ботаническом саду проведен мониторинг В Центральном ботаническом саду в Баку был проведен мониторинг.
Внутренняя политика
22 мая 2023 г. 09:36
В Центральном ботаническом саду проведен мониторинг

В Центральном ботаническом саду в Баку был проведен мониторинг.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Так, согласно договоренности, достигнутой между Исполнительной властью города Баку и Министерством экологии и природных ресурсов, было решено два раза в месяц проводить совместный мониторинг с участием сотрудников обоих учреждений относительно состояния деревьев и зеленых насаждений в Центральном ботаническом саду. Начата инвентаризация существующих в саду деревьев, оценивается их состояние и ведется надлежащий учет.

Сообщается, что в ходе мониторинга не было выявлено никаких недочетов:

"На основании заключения экспертов Министерства экологии и природных ресурсов больные и не поддающиеся лечению деревья удаляются и утилизируются, а на их месте высаживаются новые деревья того же вида".

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Версия на азербайджанском языке ФотоMərkəzi Nəbatat bağında monitorinq keçirilib

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