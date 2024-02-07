В Центральном Аране наблюдается активность избирателей

В районах Центрального Арана наблюдается высокая активность избирателей.

В районах Центрального Арана наблюдается высокая активность избирателей.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, на избирательных участках никаких нарушений не зафиксировано, здесь созданы все условия для голосования.

На 52 избирательных участках Кюрдамирской окружной избирательной комиссии №62 смогут проголосовать 52 162 избирателя, 27 374 из них - женщины, 26 102 - мужчины. 4 034 избирателя в данном округе будут голосовать впервые. За выборами следят 814 местных и 2 иностранных наблюдателя.

На 62 избирательных участках Агсуинской окружной избирательной комиссии №90 в течение дня проголосуют 52 162 избирателя, из которых 24 402 - мужчины, 27 758 - женщины. Впервые в округе проголосуют 3 506 человек. За ходом избирательного процесса наблюдают 752 человека.

На 48 избирательных участках Гейчай-Агдашской окружной избирательной комиссии №92 проголосует 52 831 избиратель, 788 из которых голосуют впервые. За избирательным процессом следят 592 местных и 4 иностранных наблюдателя.

На 67 избирательных участках Зардаб-Уджар-Кюрдамирской окружной избирательной комиссии №95 проголосуют 53 150 избирателей. Процесс голосования отслеживают 950 местных и 2 иностранных наблюдателя.

На 51 избирательном участке Агдашской окружной избирательной комиссии №93 зарегистрированы 52 592 человека. 1 470 избирателей в данном округе будут голосовать впервые. Самым пожилым избирателем в данном округе является жительница села Хапытлы Набиева Бари Шамы гызы 1900 года рождения.