В Центр по работе с муниципалитетами министерства юстиции назначен новый начальник - ЭКСКЛЮЗИВ

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Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве юстиции Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Report, Захир Ализаде назначен на должность начальника Центра по работе с муниципалитетами.

Ранее он временно исполнял должность начальника центра.

В пресс-службе министерства информацию подтвердили Report.

Отметим, что прежний начальник центра Мехти Салимзаде указом президента Азербайджанской Республики от 10 июня 2016 года был назначен главой Исполнительной власти Гейчайского района.