В Центр по работе с муниципалитетами министерства юстиции назначен новый начальник - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве юстиции Азербайджана произведено новое назначение.
Как сообщает Report, Захир Ализаде назначен на должность начальника Центра по работе с муниципалитетами.
Ранее он временно исполнял должность начальника центра.
В пресс-службе министерства информацию подтвердили Report.
Отметим, что прежний начальник центра Мехти Салимзаде указом президента Азербайджанской Республики от 10 июня 2016 года был назначен главой Исполнительной власти Гейчайского района.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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