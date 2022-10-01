О нас

В Буркина-Фасо группа военных совершила госпереворот

В Буркина-Фасо группа военных совершила госпереворот Группа военных совершила в пятницу в Буркина-Фасо государственный переворот, захватив власть и сместив подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны.
Внутренняя политика
1 октября 2022 г. 03:07
В Буркина-Фасо группа военных совершила госпереворот

Группа военных совершила в пятницу в Буркина-Фасо государственный переворот, захватив власть и сместив подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Новым лидером Буркина-Фасо стал капитан Ибрагим Траоре, отмечает агентство. Группа военных появилась вечером в прямом эфире государственного телевидения и объявила о смещении главы государства. "Дамиба оказался неспособным справиться с ухудшающейся ситуацией с безопасностью и усилением боевиков", - заявил один из выступивших военных. Местонахождение Дамибы неизвестно.

Одновременно военные объявили о роспуске правительства страны, приостановлении действия конституции и любой политической деятельности. По их приказу на неопределенный срок закрыты границы Буркина-Фасо.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Burkina-Fasoda bir qrup hərbçi dövlət çevrilişi edib

Экслюзивные новости

Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
ФотоПосол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
28 сентября 2022 г. 10:39
Освобожденный Изюм
ФотоОсвобожденный Изюм
28 сентября 2022 г. 10:22
Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
ФотоПервый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
27 сентября 2022 г. 10:52
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi