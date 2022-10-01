В Буркина-Фасо группа военных совершила госпереворот

Группа военных совершила в пятницу в Буркина-Фасо государственный переворот, захватив власть и сместив подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны.

Группа военных совершила в пятницу в Буркина-Фасо государственный переворот, захватив власть и сместив подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Новым лидером Буркина-Фасо стал капитан Ибрагим Траоре, отмечает агентство. Группа военных появилась вечером в прямом эфире государственного телевидения и объявила о смещении главы государства. "Дамиба оказался неспособным справиться с ухудшающейся ситуацией с безопасностью и усилением боевиков", - заявил один из выступивших военных. Местонахождение Дамибы неизвестно.

Одновременно военные объявили о роспуске правительства страны, приостановлении действия конституции и любой политической деятельности. По их приказу на неопределенный срок закрыты границы Буркина-Фасо.