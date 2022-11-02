В Брюсселе завтра обсудят вопрос делимитации границ между Азербайджаном и Арменией

Третье заседание комиссий по вопросам делимитации границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном состоится 3 ноября в Брюсселе.

Третье заседание комиссий по вопросам делимитации границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном состоится 3 ноября в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Сообщается, что армянская делегация во главе с вице-премьером Мгером Григоряном 3 ноября в Брюсселе примет участие в третьем заседании комиссий.

Отметим, что предыдущая встреча состоялась 30 сентября в Москве. Были обсуждены организационные и процедурные вопросы, а также регламент дальнейшей работы. Была достигнута договоренность о проведении третьей встречи в согласованные сроки.