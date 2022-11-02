О нас

В Брюсселе завтра обсудят вопрос делимитации границ между Азербайджаном и Арменией

В Брюсселе завтра обсудят вопрос делимитации границ между Азербайджаном и Арменией Третье заседание комиссий по вопросам делимитации границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном состоится 3 ноября в Брюсселе.
Внутренняя политика
2 ноября 2022 г. 11:20
В Брюсселе завтра обсудят вопрос делимитации границ между Азербайджаном и Арменией

Третье заседание комиссий по вопросам делимитации границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном состоится 3 ноября в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Сообщается, что армянская делегация во главе с вице-премьером Мгером Григоряном 3 ноября в Брюсселе примет участие в третьем заседании комиссий.

Отметим, что предыдущая встреча состоялась 30 сентября в Москве. Были обсуждены организационные и процедурные вопросы, а также регламент дальнейшей работы. Была достигнута договоренность о проведении третьей встречи в согласованные сроки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sabah Brüsseldə Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiya komissiyasının iclası keçiriləcək

Самое важное

Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
Глава государства: Азербайджан страдает от минного террора
1 ноября 2022 г. 23:17
Президент: Армения провела политику этнической чистки против Азербайджана
Президент: Армения провела политику этнической чистки против Азербайджана
1 ноября 2022 г. 23:11
Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать
Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать
1 ноября 2022 г. 23:07
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в исламскую солидарность
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в исламскую солидарность
1 ноября 2022 г. 22:58
Разоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб
ВидеоРазоблачена незаконная вооруженная группировка, созданная под контролем иранских спецслужб
1 ноября 2022 г. 21:10
Президент: Борьба за свободу и независимость навсегда вошла в историю Алжира как символ великого мужества
Президент: Борьба за свободу и независимость навсегда вошла в историю Алжира как символ великого мужества
1 ноября 2022 г. 19:08
Служба госбезопасности провела в Министерстве культуры операцию, задержан замминистра
Служба госбезопасности провела в Министерстве культуры операцию, задержан замминистра
1 ноября 2022 г. 14:04
В Азербайджане увеличивается размер среднемесячной пенсии
В Азербайджане увеличивается размер среднемесячной пенсии
1 ноября 2022 г. 13:50
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
1 ноября 2022 г. 12:28
Минобороны: Генштаб Армении не осведомлен об оперативной обстановке
Минобороны: Генштаб Армении не осведомлен об оперативной обстановке
31 октября 2022 г. 19:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi