Президент: В ближайшее время вопрос проблемных кредитов найдет свое решение

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "Один из вопросов, который беспокоит граждан, связан с проблемными кредитами. Этот вопрос уже давно обсуждается. Членам правительства даны соответствующие поручения. Начиная с прошлого года ведется очень активная работа, готовится пакет предложений. Я знаю, что этот вопрос обсуждается и в Милли Меджлисе. Звучат различные предложения. Конечно, мы хотели, чтобы этот вопрос стал предметом серьезных общественных дискуссий, и нам это удалось. Однако могу сказать, что рабочая группа серьезно занимается этим вопросом на последнем этапе. Более двух месяцев ведется работа над предложениями. Это непростой вопрос. Решая эту проблему, мы видим основную задачу в повышении благосостояния граждан и снижении их финансовой нагрузки. Это, прежде всего, следует принимать как серьезную социальную инициативу".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам.

"Могу сказать, что очень серьезные обсуждения, которые проводились в течение нескольких месяцев, приведут к определенным результатам. Я надеюсь, что мы находимся на заключительной стадии этого анализа. Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос найдет свое решение, и Азербайджан продемонстрирует лидерство и очень серьезный пример в решении этого вопроса. Потому что мы знаем, что в некоторых странах были приняты определенные решения в данном направлении, однако они не были выполнены. То есть здесь хорошие намерения не являются главным условием. Здесь, конечно же, стоит провести правильный анализ и выбрать наиболее приемлемый для граждан вариант. Конечно, на переднем плане также наши финансовые возможности для этого. Сегодня я просто хочу в качестве анонса объявить о том, что этот вопрос уже на стадии завершения", - отметил глава государства.