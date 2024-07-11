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В ближайшее время в город Лачын переселится очередная группа жителей

В ближайшее время в город Лачын переселится очередная группа жителей В ближайшее время в город Лачын переселится очередная группа жителей.
Внутренняя политика
11 июля 2024 г. 14:30
В ближайшее время в город Лачын переселится очередная группа жителей

В ближайшее время в город Лачын переселится очередная группа жителей.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом сказал журналистам сотрудник специального представительства президента в Лачынском районе Гусейн Гулиев.

По его словам, в рамках государственной программы "Великое возвращение" полностью готовы город Лачын, села Сус, Забух и Гарикаха.

"Процесс переселения в селах можно сказать полностью завершился. Очередная группа жителей переедет в город Лачын в ближайшее время", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Yaxın günlərdə Laçın şəhərinə növbəti köç olacaq

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