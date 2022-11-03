В ближайшее время начнется строительство двух центральных больниц в Агдаме и Физули

В ближайшее время начнется строительство двух центральных больниц в Агдаме и Физули.

В ближайшее время начнется строительство двух центральных больниц в Агдаме и Физули.

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на конференции ”Модель постконфликтного восстановления под руководством президента Ильхама Алиева“.

“Азербайджан сегодня является одной из ведущих стран региона. Принципиальная позиция президента Ильхама Алиева стала главным фактором, обусловившим нашу историческую победу. Президент периодически посещает освобожденные территории, ведется активная работа над их восстановлением”, - отметил Э.Гусейнов.