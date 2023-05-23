В Билясуваре состоялся концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в Культурном центре Гейдара Алиева Билясуварского района была представлена концертная программа с участием известных музыкантов республики.

В рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в Культурном центре Гейдара Алиева Билясуварского района была представлена концертная программа с участием известных музыкантов республики.

Как передает муганское бюро Report , на мероприятии присутствовали глава Билясуварской районной исполнительной власти, а также руководители и сотрудники правоохранительных органов, управлений, предприятий, члены семей шехидов, представители общественности.

На концерте выступили инструментальный состав Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, народная артистка Азербайджана Гюльяз Мамедова, лауреат республиканских и международных конкурсов Равана Гурбанова, Вафа Везирова, Нурлана Абдуллаева, Талех Яхьяев и другие солисты.

В завершение концерта глава Билясуварской районной ИВ встретился с солистами, выразил им признательность за представленную на высоком уровне программу и вручил Почетные грамоты от имени ИВ.