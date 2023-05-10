В Билясуваре состоялось открытие парка, заложенного в память о шехидах

В селе Агалыкенд Билясуварского района состоялось открытие парка, заложенного в память о шехидах.
По данным муганского бюро
На мероприятии было отмечено, что двое шехидов Первой Карабахской войны, шесть шехидов Отечественной войны, а также один шехид Сентябрьских боев были уроженцами села Агалыкенд.
Доска памяти в парке содержит имена, фотографии и информацию о шехидах Первой Карабахской войны - Джошгуне Гурбанове и Иманверди Гусейнове, шехидах Второй Карабахской войны - Руслане Гурбанове, Османе Байрамове, Сурадже Садыгове, Эльмаре Мирзаеве, Зияддине Ханалиеве и Альяре Мамедове, а также шехиде Сентябрьских боев Мухаммеде Мамедове.