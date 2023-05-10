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В Билясуваре состоялось открытие парка, заложенного в память о шехидах

В Билясуваре состоялось открытие парка, заложенного в память о шехидах В селе Агалыкенд Билясуварского района состоялось открытие парка посвященного памяти шехидов.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 17:21
В Билясуваре состоялось открытие парка, заложенного в память о шехидах

В селе Агалыкенд Билясуварского района состоялось открытие парка, заложенного в память о шехидах.

По данным муганского бюро Report, в церемонии приняли участие члены семей шехидов, родственники, представители общественности и жители села.

На мероприятии было отмечено, что двое шехидов Первой Карабахской войны, шесть шехидов Отечественной войны, а также один шехид Сентябрьских боев были уроженцами села Агалыкенд.

Доска памяти в парке содержит имена, фотографии и информацию о шехидах Первой Карабахской войны - Джошгуне Гурбанове и Иманверди Гусейнове, шехидах Второй Карабахской войны - Руслане Гурбанове, Османе Байрамове, Сурадже Садыгове, Эльмаре Мирзаеве, Зияддине Ханалиеве и Альяре Мамедове, а также шехиде Сентябрьских боев Мухаммеде Мамедове.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda Şəhidlər Xatirə Parkının açılışı olub

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