В Билясуваре проводятся тренинги для членов участковых избирательных комиссий

В Билясуваре проходят тренинги для членов нижестоящих избирательных комиссий в связи с назначенными на 1 сентября досрочными парламентскими выборами.

В Билясуваре проводятся тренинги для членов участковых избирательных комиссий в связи с досрочными парламентскими выборами.

Как сообщает муганское бюро Report , тренинги организованы для членов городских и сельских участковых избирательных комиссий Билясуварского избирательного округа № 69.

Тренинги проводятся два раза в день. Члены участковых избирательных комиссий информируются о своих обязанностях в день голосования, процедурах и исключительных обстоятельствах в день выборов, открытии избирательных участков, подготовке к голосованию, подсчете голосов и заполнении официальных протоколов о результатах голосования.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запустила тренинги для членов нижестоящих избирательных комиссий в связи с назначенными на 1 сентября досрочными парламентскими выборами.