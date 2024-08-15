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В Билясуваре проводятся тренинги для членов участковых избирательных комиссий

В Билясуваре проводятся тренинги для членов участковых избирательных комиссий В Билясуваре проходят тренинги для членов нижестоящих избирательных комиссий в связи с назначенными на 1 сентября досрочными парламентскими выборами.
Внутренняя политика
15 августа 2024 г. 21:52
В Билясуваре проводятся тренинги для членов участковых избирательных комиссий

В Билясуваре проводятся тренинги для членов участковых избирательных комиссий в связи с досрочными парламентскими выборами.

Как сообщает муганское бюро Report, тренинги организованы для членов городских и сельских участковых избирательных комиссий Билясуварского избирательного округа № 69.

Тренинги проводятся два раза в день. Члены участковых избирательных комиссий информируются о своих обязанностях в день голосования, процедурах и исключительных обстоятельствах в день выборов, открытии избирательных участков, подготовке к голосованию, подсчете голосов и заполнении официальных протоколов о результатах голосования.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запустила тренинги для членов нижестоящих избирательных комиссий в связи с назначенными на 1 сентября досрочными парламентскими выборами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda məntəqə seçki komissiyaları üzvləri üçün treninqlər keçirilir 

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