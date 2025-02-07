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В Билясуваре почтили память Национального героя Мубариза Ибрагимова

В Билясуваре почтили память Национального героя Мубариза Ибрагимова В Билясуварском районе прошла церемония почтения памяти Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова по случаю дня его рождения.
Внутренняя политика
7 февраля 2025 г. 16:57
В Билясуваре почтили память Национального героя Мубариза Ибрагимова

В Билясуварском районе прошла церемония почтения памяти Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова по случаю дня его рождения.

Как сообщает муганское бюро Report, в мероприятии приняли участие официальные лица, представители общественности, учителя и школьники.

Присутствующие посетили дом-музей героя и встретились с членами его семьи. На мероприятии рассказали о героизме М.Ибрагимова. Было отмечено, что своим героизмом он продемонстрировал всему миру мужество и храбрость азербайджанского солдата.

Отметим, что 22 июля 2010 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении (посмертно) Мубаризу Агакерим оглу Ибрагимову звания Национального героя Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun xatirəsi anılıb

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