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В Билясуваре отметили день рождения Мубариза Ибрагимова

В Билясуваре отметили день рождения Мубариза Ибрагимова В Билясуварском районе отметили день рождения Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.
Внутренняя политика
7 февраля 2022 г. 16:23
В Билясуваре отметили день рождения Мубариза Ибрагимова

В Билясуварском районе отметили день рождения Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Как передает муганское бюро Report, участники мероприятия посетили дом-музей героя, размещенный в его отчем доме в селе Алиабад.

В мероприятии приняли участие руководящие лица района, представители правоохранительных органов, общественности и молодежь, которые встретились с семьей Национального героя.

В ряде районных учреждений и управлений проводятся мероприятия по случаю дня рождения Национального героя.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda Mübariz İbrahimovun doğum günü qeyd olunub

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