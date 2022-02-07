В Билясуваре отметили день рождения Мубариза Ибрагимова

В Билясуварском районе отметили день рождения Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.
Как передает муганское бюро Report, участники мероприятия посетили дом-музей героя, размещенный в его отчем доме в селе Алиабад.
В мероприятии приняли участие руководящие лица района, представители правоохранительных органов, общественности и молодежь, которые встретились с семьей Национального героя.
В ряде районных учреждений и управлений проводятся мероприятия по случаю дня рождения Национального героя.