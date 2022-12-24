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В Билясуваре и Джалилабаде продолжается подготовка к Новому году

В Билясуваре и Джалилабаде продолжается подготовка к Новому году В Билясуварском и Джалилабадском районах продолжаются подготовительные работы в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года.
Внутренняя политика
24 декабря 2022 г. 10:31
В Билясуваре и Джалилабаде продолжается подготовка к Новому году

В Билясуварском и Джалилабадском районах продолжаются подготовительные работы в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года.

Как сообщает муганское бюро Report, парки, улицы и проспекты городов укрощаются символами Нового года.

В настоящее время на различных территориях обоих районов продолжаются подготовительные работы, процесс установки новогодних атрибутов, световых инсталляций и других украшений.

В парках Гейдара Алиева в Джалилабадском и Билясуварском районах установлены новогодние елки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvar və Cəlilabadda Yeni ilə hazırlıq işləri davam edir

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