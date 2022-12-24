В Билясуваре и Джалилабаде продолжается подготовка к Новому году

В Билясуварском и Джалилабадском районах продолжаются подготовительные работы в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года.

В Билясуварском и Джалилабадском районах продолжаются подготовительные работы в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года.

Как сообщает муганское бюро Report, парки, улицы и проспекты городов укрощаются символами Нового года.

В настоящее время на различных территориях обоих районов продолжаются подготовительные работы, процесс установки новогодних атрибутов, световых инсталляций и других украшений.

В парках Гейдара Алиева в Джалилабадском и Билясуварском районах установлены новогодние елки.