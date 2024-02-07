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В Билясуваре и Джалилабаде наблюдается активность избирателей

В Билясуваре и Джалилабаде наблюдается активность избирателей В Билясуварском и Джалилабадском районах наблюдается активность избирателей.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 10:54
В Билясуваре и Джалилабаде наблюдается активность избирателей

В трех округах в Билясуварском и Джалилабадском районах наблюдается активность избирателей.

Как сообщает муганское бюро Report, наблюдатели следят за процессом голосования.

Созданы все необходимые условия для того, чтобы избиратели могли спокойно проголосовать на избирательных участках, для обеспечения прозрачности голосования установлены веб-камеры.

В Билясуварском избирательном округе №69 имеются 46 избирательных участков. Всего по этому округу зарегистрировано 53 265 избирателей. 3 545 человек впервые воспользуются правом голоса.

В Джалилабадском городском избирательном округе №71 насчитывается 51 348 избирателей. На территории избирательного округа функционируют 53 избирательных участка, на которых 2 740 избирателей проголосуют впервые.

По Джалилабадскому сельскому избирательному округу №72 зарегистрировано 47 600 избирателей. На территории данного избирательного округа созданы 45 избирательных участков, на которых впервые проголосуют 2 303 человека.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvar və Cəlilabadda seçici fəallığı müşahidə olunur

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