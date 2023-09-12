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В Билясуваре шесть улиц названы в честь шехидов

В Билясуваре шесть улиц названы в честь шехидов В селе Тезекенд Билясуварского района шесть улиц названы в честь шехидов.
Внутренняя политика
12 сентября 2023 г. 12:29
В Билясуваре шесть улиц названы в честь шехидов

В селе Тезекенд Билясуварского района шесть улиц названы в честь шехидов.

Как сообщает муганское бюро Report, в связи с этим глава Исполнительной власти Билясуварского района подписал соответствующее распоряжение.

Распоряжением в селе Тезекенд района в целях увековечения памяти шехидов первой и второй Карабахской войны их именами - Руслан Ширинов, Таджеддин Гулиев, Ферган Манафов, Амид Исмаилов, Ализаде Байрамов и Эльмаддин Ахмедли - названы улицы, на которых они жили.

На указанных улицах уже установлены адресные таблички.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda 6 küçəyə şəhidlərin adı verilib

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