В Билясуваре шесть улиц названы в честь шехидов

В селе Тезекенд Билясуварского района шесть улиц названы в честь шехидов.

В селе Тезекенд Билясуварского района шесть улиц названы в честь шехидов.

Как сообщает муганское бюро Report, в связи с этим глава Исполнительной власти Билясуварского района подписал соответствующее распоряжение.

Распоряжением в селе Тезекенд района в целях увековечения памяти шехидов первой и второй Карабахской войны их именами - Руслан Ширинов, Таджеддин Гулиев, Ферган Манафов, Амид Исмаилов, Ализаде Байрамов и Эльмаддин Ахмедли - названы улицы, на которых они жили.

На указанных улицах уже установлены адресные таблички.