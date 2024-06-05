В Бейлагане простились с шехидом I Карабахской войны Мехдигулу Гулиевым

В поселке Милабад Бейлаганского района cостоялась церемония прощания с Мехдигулу Гулиевым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны.

В поселке Милабад Бейлаганского района cостоялась церемония прощания с Мехдигулу Гулиевым, считавшимся пропавшим без вести во время I Карабахской войны.

Как сообщает региональное бюро Report, ранее он был похоронен как неизвестный шехид на кладбище села Бала Бахманли Физулинского района.

Останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов поселка Милабад.

Мехдигулу Мадат оглу Гулиев родился 1 июня 1958 года в селе Ниязгуллар Джебраильского района. Он пропал без вести 23 октября 1993 года в поселке Горадиз Физулинского района.