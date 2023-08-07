В Барде состоялось открытие Карабахского регионального центра DOST и регионального центра профподготовки

7 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Барде Карабахского регионального центра DOST и Карабахского регионального центра профессиональной подготовки министерства труда и социальной защиты населения, сообщает Report.
В Барде состоялось открытие Карабахского регионального центра DOST и регионального центра профподготовкиВ Барде состоялось открытие Карабахского регионального центра DOST и регионального центра профподготовки 7 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Барде Карабахского регионального центра DOST и Карабахского регионального центра профессиональной подготовки министерства труда и социальной защиты населения, сообщает Report.
Внутренняя политика
7 августа 2023 г. 13:46
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Версия на английском языке ФотоKarabakh Regional DOST Center and Karabakh Regional Vocational Training Center opened in Barda
Версия на азербайджанском языке ФотоBərdədə Qarabağ Regional DOST Mərkəzinin və Qarabağ Regional Peşə Hazırlığı Mərkəzinin açılışı olub