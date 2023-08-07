В Барде состоялось открытие Карабахского регионального центра DOST и регионального центра профподготовки

В Барде состоялось открытие Карабахского регионального центра DOST и регионального центра профподготовки

7 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Барде Карабахского регионального центра DOST и Карабахского регионального центра профессиональной подготовки министерства труда и социальной защиты населения, сообщает Report.

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Версия на английском языке Фото Karabakh Regional DOST Center and Karabakh Regional Vocational Training Center opened in Barda