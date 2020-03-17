В Барде будут пробурены 23 субартезианские скважины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Бардинском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 23 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 21-м населенном пункте Бардинского района с населением 34 320 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, выделить Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" 1,61 миллиона (один миллион шестьсот десять тысяч) манатов.