В Балакяне похоронены восемь погибших пассажиров самолета AZAL

14:21

Похоронены жители Балакянского района, погибшие в результате крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане.

Как сообщает северо-западное бюро Report, погибшие в авиакатастрофе жительница села Мешешамбул Малейка Муртузали гызы Ангбазова (1972 г.р.), житель села Халатала Хамзат Мухума оглу Гурбачев (1990 г.р.), жительницы села Ени Шариф - Рена Аббас гызы Езнаева (1969 г.р.) и Моминат Шахмир гызы Гогамова (1960 г.р.), жители села Шариф - Рашид Аббас оглу Гыстаров (1968 г.р.) и Ибрагим Аббас оглу Гыстаров (1962 г.р.), житель села Шамбул Ядигар Сейфеддин оглу Мехдиев (1988 г.р.) и житель села Гуллар Махмуд Мухумахаджи оглу Тютюнчиев (2004 г.р.) похоронены на кладбищах в своих селах.

В похоронах приняли участие родственники погибших, руководители района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, причиной крушения самолета стало внешнее физико-техническое воздействие на лайнер в российском воздушном пространстве.