В Балакене отметили 100-летний юбилей со дня рождения великого лидера

В Балакене прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Северо-Западное бюро
В то же время в Балакенском культурном центре открылась выставка, посвященная жизни и деятельности великого лидера. Участники конференции ознакомились с выставкой.
В ходе конференции, И.Рзаев выступил с докладом о жизни и политической деятельности Гейдара Алиева. Он рассказал о беспрецедентных заслугах общенационального лидера перед азербайджанским народом и государством.
Затем был продемонстрирован фильм "Человек века", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.