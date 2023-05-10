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В Балакене отметили 100-летний юбилей со дня рождения великого лидера

В Балакене отметили 100-летний юбилей со дня рождения великого лидера В Балакене прошла конференция, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 16:14
В Балакене отметили 100-летний юбилей со дня рождения великого лидера

В Балакене прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Северо-Западное бюро Report, глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев, сотрудники правоохранительных органов, члены семей шехидов и ветераны возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву, почтив память великого лидера.

В то же время в Балакенском культурном центре открылась выставка, посвященная жизни и деятельности великого лидера. Участники конференции ознакомились с выставкой.

В ходе конференции, И.Рзаев выступил с докладом о жизни и политической деятельности Гейдара Алиева. Он рассказал о беспрецедентных заслугах общенационального лидера перед азербайджанским народом и государством.

Затем был продемонстрирован фильм "Человек века", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBalakəndə Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi qeyd olunub

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