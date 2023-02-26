В Балакене отмечают 31-ю годовщину Ходжалинского геноцида

В Балакене организовывается цикл памятных мероприятий в связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

В Балакене организовывается цикл памятных мероприятий в связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

Как сообщает северо-западное бюро Report , в рамках таких мероприятий, посвященных годовщине трагедии, в Исполнительной власти города была проведена встреча с жителями Ходжалы, проживающими на территории района.

На встрече было подчеркнуто, что Ходжалинская трагедия – кровавая страница политики этнической чистки против нашего народа. В 2020 году в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия освободила наши земли от врага.

Затем участники мероприятия посетили Аллею шехидов и возложили цветы к памятнику, возведенному в память о погибших за территориальную целостность Азербайджана.

Отметим, что в настоящее время в Балакенском районе проживает восемь семей из Ходжалы. Они охвачены вниманием и заботой государства.