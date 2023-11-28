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В Баку женщинам-саперам вручены сертификаты

В Баку женщинам-саперам вручены сертификаты В Баку в рамках II международной технической конференции "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики" прошла четвертая по счету церемония вручения сертификатов женщинам-саперам.
Внутренняя политика
28 ноября 2023 г. 12:29
В Баку женщинам-саперам вручены сертификаты

В Баку в рамках II международной технической конференции "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики" прошла четвертая по счету церемония вручения сертификатов женщинам-саперам.

Как сообщает Report, сертификаты вручили председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко, заместитель председателя правления ANAMA Самир Поладов, постоянный представитель Программы развития ООН в Азербайджане Алессандра Рокасалво и другие.

Было отмечено, что этот шаг свидетельствует о значении, которое Агентство Азербайджанской Республики по разминированию придает гендерному равенству.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQadın minatəmizləyənlərə sertifikatlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

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