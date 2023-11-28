В Баку женщинам-саперам вручены сертификаты

В Баку в рамках II международной технической конференции "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики" прошла четвертая по счету церемония вручения сертификатов женщинам-саперам.

В Баку в рамках II международной технической конференции "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики" прошла четвертая по счету церемония вручения сертификатов женщинам-саперам.

Как сообщает Report, сертификаты вручили председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко, заместитель председателя правления ANAMA Самир Поладов, постоянный представитель Программы развития ООН в Азербайджане Алессандра Рокасалво и другие.

Было отмечено, что этот шаг свидетельствует о значении, которое Агентство Азербайджанской Республики по разминированию придает гендерному равенству.