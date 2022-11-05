В Баку завершилась подготовка к Дню Победы

Завершилась подготовка к мероприятиям, которые пройдут в Баку по случаю второй годовщины великой победы Азербайджана в Отечественной войне - Дня Победы 8 ноября

Завершилась подготовка к мероприятиям, которые пройдут в Баку по случаю второй годовщины победы Азербайджана в Отечественной войне - Дня Победы 8 ноября.

Как сообщает Report, улицы и проспекты столицы, балконы зданий украшены трехцветным знаменем Азербайджана.

В парках проведены работы по благоустройству, посажены цветы, обновлены зеленые насаждения, а на улицах установлены плакаты, посвященные Дню Победы.

Наряду с этим по случаю знаменательного дня в Баку запланировано проведение шествий.

Отметим, что согласно распоряжению "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике", подписанному президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, ежегодно 8 ноября отмечается как День Победы. В этот день от вражеской оккупации была освобождена культурная столица Азербайджана, город-крепость Шуша.

Фото: Самира Гасанова