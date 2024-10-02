В Баку завершилась 29-я ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров

В Баку успешно завершились 29-я ежегодная конференция и общее собрание Международной ассоциации прокуроров - первой и единственной глобальной организации прокуроров мира.

В Баку успешно завершились 29-я ежегодная конференция и общее собрание Международной ассоциации прокуроров - первой и единственной глобальной организации прокуроров мира.

Как сообщает Report, к мероприятию, организованному в Бакинском конгресс-центре, присоединились около 500 участников из 95 стран.

В рамках мероприятия состоялись двусторонние и многосторонние встречи между органами прокуратуры и юстиции разных стран, кроме того, были проведены различные пленарные сессии, специальные сессии и сетевые заседания.

Участники конференции обсудили такие темы, как "Роль прокурора в обеспечении верховенства закона в цифровую эпоху - вызовы и ответы", "Обеспечение прозрачности, отчетности и защиты данных в контексте использования цифровых доказательств и искусственного интеллекта", "Важность международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью" и др.

Также состоялись семинары на темы экологических преступлений, киберпреступности и борьбы с терроризмом.