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В Баку завершена подготовка к годовщине трагедии 20 Января

В Баку завершена подготовка к годовщине трагедии 20 Января В Баку на Аллее шехидов завершена подготовка в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.
Внутренняя политика
19 января 2023 г. 11:43
В Баку завершена подготовка к годовщине трагедии 20 Января

В Баку на Аллее шехидов завершена подготовка в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.

Об этом Report сообщили в пресс-службе исполнительной власти города Баку.

На территории аллеи с участием специалистов и ландшафтных дизайнеров созданы традиционные цветочные композиции.

Сотрудники структур ИВ приняли необходимые меры для организации посещения гражданами аллеи 20 Января. Кроме того, организовано дежурство сотрудников коммунальных и хозяйственных служб и бригад скорой медпомощи в течение всего дня.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı hazırlıqlar başa çatıb

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