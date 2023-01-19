В Баку завершена подготовка к годовщине трагедии 20 Января

В Баку на Аллее шехидов завершена подготовка в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.

В Баку на Аллее шехидов завершена подготовка в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.

Об этом Report сообщили в пресс-службе исполнительной власти города Баку.

На территории аллеи с участием специалистов и ландшафтных дизайнеров созданы традиционные цветочные композиции.

Сотрудники структур ИВ приняли необходимые меры для организации посещения гражданами аллеи 20 Января. Кроме того, организовано дежурство сотрудников коммунальных и хозяйственных служб и бригад скорой медпомощи в течение всего дня.