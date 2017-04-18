Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Баку заместитель начальника полиции скончался в служебном автомобиле.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Наримановском районе.

Так, заместителю начальника Школы подготовки рядового и младшего руководящего состава имени Арифа Гейдарова, полковнику полиции Джаннату Шейдаеву внезапно стало плохо, когда он ехал в служебном автомобиле. Несмотря на оказание мужчине медицинской помощи, Дж.Шейдаев скончался.

По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.