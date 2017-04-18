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    В Баку заместитель начальника полиции скончался в служебном автомобиле

    Спасти его не удалось

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Баку заместитель начальника полиции скончался в служебном автомобиле.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Наримановском районе.

    Так, заместителю начальника Школы подготовки рядового и младшего руководящего состава имени Арифа Гейдарова, полковнику полиции Джаннату Шейдаеву внезапно стало плохо, когда он ехал в служебном автомобиле. Несмотря на оказание мужчине медицинской помощи, Дж.Шейдаев скончался.

    По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.

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