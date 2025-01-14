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В Баку задержаны 11 наркоторговцев, трое из них хранили оружие и боеприпасы

В Баку задержаны 11 наркоторговцев, трое из них хранили оружие и боеприпасы В Нариманском районе столицы задержаны 11 наркоторговцев, у троих из них наряду с наркотиками изъяты оружие и боеприпасы.
Внутренняя политика
14 января 2025 г. 13:38
В Баку задержаны 11 наркоторговцев, трое из них хранили оружие и боеприпасы

В Нариманском районе столицы задержаны 11 наркоторговцев, у троих из них наряду с наркотиками изъяты оружие и боеприпасы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Оперативные мероприятия провели сотрудники Наримановского РУП. Всего задержаны 11 человек, причастных к организации незаконного оборота наркотиков, в том числе 40-летний Даниал Алиев, 35-летний Низами Байрамов, его 34-летний знакомый Ниджат Ализаде и 37-летний Джалил Исмаилов.

В целом из оборота удалось изъять 11 кг наркотиков - опиум, марихуана и метамфетамин, а также 100 таблеток психотропного действия.

Кроме того, Низами Байрамов, Ниджат Ализаде и Джалил Исмаилов незаконно хранили при себе оружие, у них изъяты автомат АКМ, пистолет Макарова, 8 патронов и магазин.

По данным следствия, наркотики поставлялись гражданами Ирана, личности которых сейчас устанавливаются. Задержанные планировали распределить полученные партии по различным адресам в столице для дальнейшей продажи.

По фактам в Наримановском РУП проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda əməliyyat keçirilib, 11 kiloqram narkotik və doqquz ədəd odlu silah aşkarlanıb

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