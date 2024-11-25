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В Баку вынесен приговор обвиняемому в убийстве двух человек

В Баку вынесен приговор обвиняемому в убийстве двух человек
Внутренняя политика
25 ноября 2024 г. 11:07
В Баку вынесен приговор обвиняемому в убийстве двух человек

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу Арифа Бехерчиева, обвиняемого в убийстве двух человек.

Как сообщает Report, суд приговорил А.Бехерчиева к 20 годам лишения свободы.

Ранее государственный обвинитель требовал для него пожизненного заключения.

Напомним, что инцидент произошел 31 декабря прошлого года в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку. Во время ссоры Ариф Бехерчиев 2001 г.р. нанес смертельные ножевые ранения Намигу Оруджеву 1968 г.р. и Рамилю Сафарову 1981 г.р.

Бехерчиев признан виновным по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса АР.

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