В Баку изменится схема движения транспорта в связи с днем памяти Гейдара Алиева

В связи с памятной церемонией по случаю дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах и проспектах.

В связи с памятной церемонией по случаю дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах и проспектах.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление дорожной полиции столицы, ограничения введут с 8 часов утра и до завершения церемонии.

Движение транспорта будет полностью перекрыто на улицах, пересекающихся с проспектом Парламента. Ограничения введены для обеспечения удобного и безопасного передвижения граждан, пришедших почтить память Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

В связи с этим будет ограничено и изменено направление движения всех транспортных средств от пересечения улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, от пересечения круга Микаила Мушфига с проспектом Мэтбуат, от улицы Мехди Гусейна, от пересечения улиц Иззета Набиева и Аббасгулу Аббасзаде в направлении проспекта Парламента – Аллеи почетного захоронения.

Гражданам рекомендовано по возможности избегать использования личных автомобилей на названных участках и отдавать предпочтение общественному транспорту.