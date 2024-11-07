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В Баку в связи с Днем Победы пройдет шествие военнослужащих в сопровождении оркестра

В Баку в связи с Днем Победы пройдет шествие военнослужащих в сопровождении оркестра 8 ноября - в День Победы на различных улицах и проспектах Баку по определенным маршрутам пройдут шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.
Внутренняя политика
7 ноября 2024 г. 16:43
В Баку в связи с Днем Победы пройдет шествие военнослужащих в сопровождении оркестра

8 ноября - в День Победы на различных улицах и проспектах Баку по определенным маршрутам пройдут шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Об этом Report сообщили в Управлении дорожной полиции города Баку.

Марши будут организованы по 5 маршрутам с 10:00 до 12:00:

Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Киноцентр Низами - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - Торговый центр "Амай";

Аллея Шехидов - комплекс Flame Towers - метро "Ичеришехер" - улица Истиглалият - круг Азнефть - памятник "Бахрам Гур";

Парк Ясамал - улица А.Хагвердиева - проспект Г.Джавида - проспект Парламента - Аллея Шехидов;

Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица С.Вургуна - парк Офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Г.Алиева - памятник И.Насими - проспект Нефтяников;

Памятник Н.Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Г.Алиева - Центральный банк - Торговый центр 28 Mall;

Просим водителей учитывать, что на улицах и проспектах, где проходит шествие, будут возникать частичные перебои в движении транспортных средств. Движение по маршрутам будет регулироваться сотрудниками дорожно-патрульной службы.

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Версия на английском языке Baku to сelebrate Victory Day with military parade
Версия на азербайджанском языке Zəfər Günü ilə əlaqədar Bakıda hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüş keçiriləcək

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