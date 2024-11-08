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В Баку проходит шествие военнослужащих по случаю Дня Победы

В Баку проходит шествие военнослужащих по случаю Дня Победы На улицах и проспектах Баку в связи с 8 Ноября - Днем Победы проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.
Внутренняя политика
8 ноября 2024 г. 10:12
В Баку проходит шествие военнослужащих по случаю Дня Победы

На улицах и проспектах Баку в связи с 8 Ноября - Днем Победы проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Как сообщает Report, сначала память шехидов была почтена минутой молчания.

Затем военный оркестр исполнил Государственный гимн Азербайджана, после чего началось шествие военнослужащих.

Марши организованы по 5 маршрутам:

Дворец Гейдара Алиева - Киноцентр Низами - проспект Нефтчиляр - площадь Азадлыг - Торговый центр "Амай";

Аллея шехидов - комплекс Flame Towers - метро "Ичеришехер" - Крепостные ворота - Азербайджанский государственный кукольный театр - круг Азнефть - памятник "Бахрам Гур";

Парк Мусабекова - улица А.Хагвердиева - проспект Г.Джавида - проспект Парламента - Аллея шехидов;

Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица С.Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник И.Насими - проспект Нефтчиляр;

Памятник Н.Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк - Торговый центр 28 Mall.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Zəfər yürüşü keçirilir

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